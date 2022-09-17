В Ереване усилили меры безопасности перед визитом Пелоси

Усиленные меры безопасности приняты в Ереване перед приездом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, пишет РИА Новости.



Большие полицейские силы стянуты на площадь Республики, где находится правительство и несколько административных зданий - здесь можно увидеть и автобусы с полицией, и автозаки. На идущем от неепешеходном Северном проспекте, популярном у туристов, дежурят пешие наряды полиции, которых обычно здесь нет. Полицейские машины стоят и у здания парламента.