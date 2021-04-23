В Ереване в ходе столкновений 14 задержанных

Не утихают протесты и в Армении. 14 человек задержаны в ходе акции в Ереване, которая переросла в столкновения с полицией. Участники митинга собрались у здания Генпрокуратуры с требованиями освободить задержанных, которые накануне протестовали против визита премьер-министра Никола Пашиняна в Сюникскую область. Недовольство жителей региона вызвало развертывание новых боевых постов азербайджанской армии. Местные считают, что это угрожает их безопасности.