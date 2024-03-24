В Ереване вооруженные люди ворвались в участок полиции

По информации армянских СМИ, вооруженные люди проникли в здание одного из отделений полиции в Ереване, в результате чего, предварительно, взорвалась граната рядом со зданием. По предварительным данным, есть раненые, сообщает БЕЛТА .

Глава полиции Армении приехал в участок полиции, который был атакован неизвестными, и ведет переговоры с вооруженным мужчиной, находящимся на месте происшествия.



По предварительной информации, два из трех нападавших на полицейский участок в Ереване получили ранения от взрыва собственной гранаты, сообщили в Министерстве внутренних дел.

