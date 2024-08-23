В ЕС боятся сокращения немецкой помощи Киеву

Боррель заявил, что он обеспокоен сокращением помощи Украине со стороны Германии с 7,5 млрд евро до 4.

У Берлина существуют разногласия по вопросу оказания помощи Киеву из-за сложностей с бюджетом и появившимися доказательствами причастности Киева к подрыву "Северных потоков". Министр финансов даже допустил, что власти могут заморозить новый пакет до тех пор, пока не будут полностью профинансированы бюджетные ресурсы.