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В ЕС боятся сокращения немецкой помощи Киеву

Боррель заявил, что он обеспокоен сокращением помощи Украине со стороны Германии с 7,5 млрд евро до 4.

У Берлина существуют разногласия по вопросу оказания помощи Киеву из-за сложностей с бюджетом и появившимися доказательствами причастности Киева к подрыву "Северных потоков". Министр финансов даже допустил, что власти могут заморозить новый пакет до тех пор, пока не будут полностью профинансированы бюджетные ресурсы.

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