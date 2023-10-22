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В ЕС частично вводят пограничный контроль в преддверии очередной волны беженцев из Газы
По всему миру не утихают пропалестинские демонстрации. Участники едины в требовании немедленно прекратить военные действия и защитить мирных граждан. В Нью-Йорке в ходе протестов арестованы минимум 150 человек. В Берлине митинг закончился массовыми беспорядками и жесткими стычками с полицией.
Подобные митинги проходят по всей Европе. Тысячи итальянцев с плакатами заняли всю площадь Витторио в Риме. Масштабная акция прошла в Барселоне. Там собрались сотни участников, призывающих к миру. Митинги в поддержку Палестины дошли и до Польши. Демонстранты в Варшаве скандировали лозунги "Остановите геноцид детей!" и "Долой оккупацию!". В Лондоне шествие собрало около сотни тысяч человек и растянулось на несколько кварталов. Со стороны полицейский в ход шли дубинки.
В ЕС частично вводят пограничный контроль
Опасаясь активизации протестов и в преддверии очередной волны беженцев из растерзанной военным конфликтом Газы, в Европе ужесточают контроль на границах. Так, Италия досматривает машины на наземной границе со Словенией. Решение будет актуально десять дней и может быть продлено. В общей сложности такие меры приняли девять стран Шенгенской зоны.
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