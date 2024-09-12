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В ЕС дорожает сливочное масло

В странах Евросоюза дорожает сливочное масло.

Стоимость данного продукта на Европейской энергетической бирже в ходе торгов, прошедших в понедельник, 9 сентября, поднялась до крупнейшего исторического значения в 8100 евро за тонну. Это в полтора раза выше, чем в начале года.

Эксперты объясняют ситуацию опасением по поводу возможного дефицита этого продукта. Спрос растет, а производство постоянно под угрозой из-за продолжительной засухи, которая сокращает кормовые угодья, что в свою очередь вызывает снижение надоев и уменьшение жирности сырого молока, поэтому приходится тратить больше сырья на производство масла.

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