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В ЕС из семей украинских беженцев изъято 240 детей
Украинские власти сообщают, что в ЕС зафиксировано не менее 240 случаев, когда у семей беженцев отнимали детей. Это число может показаться небольшим, ведь, по данным ООН, Украину покинули приблизительно около восьми миллионов человек. Однако даже украинский омбудсмен признает, что располагает неполными данными.
Помимо отъема детей наблюдается всплеск преступлений против них: несовершеннолетних украинцев продают и покупают, они становятся объектом самых чудовищных преступлений. Никаких способов этому противостоять, очевидно, нет, поскольку власти что в Брюсселе, что в Киеве больше внимания уделяют поддержанию накала конфликта, чем решению гуманитарных проблем.
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