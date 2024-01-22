В ЕС хотят создать фонд помощи Киеву для обхода вето Венгрии

В ЕС хотят создать новый фонд поддержки Украины для обхода вето, наложенного Венгрией на выделение помощи Киеву. В частности, Европейская служба внешних связей предлагает выделить около 6 с половиной миллиардов евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира и до 5 миллиардов евро ежегодно с 2024 по 2027 год - информирует Wall Street Journal со ссылкой на проект документа.