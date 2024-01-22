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В ЕС хотят создать фонд помощи Киеву для обхода вето Венгрии
В ЕС хотят создать новый фонд поддержки Украины для обхода вето, наложенного Венгрией на выделение помощи Киеву. В частности, Европейская служба внешних связей предлагает выделить около 6 с половиной миллиардов евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира и до 5 миллиардов евро ежегодно с 2024 по 2027 год - информирует Wall Street Journal со ссылкой на проект документа.
Также отмечается, что инициатива предусматривает использование этих средств для компенсации тем странам, которые будут оказывать Киеву военную помощь в ближайшие годы. Остальные деньги пойдут на оплату расходов подготовки украинских военных в ЕС.
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