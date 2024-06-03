ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В ЕС началось досрочное голосование на выборах в Европарламент

Евросоюз на пороге важного события. На этой неделе избиратели в 27 странах проголосуют на выборах в Европарламент, которые могут изменить баланс сил в политике.

Основное голосование начнется 6 июня, однако уже сегодня в ряде стран стартовал этап досрочного волеизъявления.

Как отмечают эксперты, на выборах ожидается успех крайне правых, евроскептиков и противников помощи Украине. Не ждет Киев и членство в ЕС без соблюдения всех условий.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все