В ЕС началось досрочное голосование на выборах в Европарламент

Евросоюз на пороге важного события. На этой неделе избиратели в 27 странах проголосуют на выборах в Европарламент, которые могут изменить баланс сил в политике.

Основное голосование начнется 6 июня, однако уже сегодня в ряде стран стартовал этап досрочного волеизъявления.