В ЕС назревает кризис из-за Украины

Киев раздора. В Евросоюзе из-за Украины назревает кризис. По сообщениям издания "Политико", он может разгореться в середине декабря на саммите в Брюсселе, когда будет обсуждаться начало переговоров по вступлению Киева в ЕС. Помимо прочего, в публикации отмечается, лидеры Евросоюза должны "заключить ключевое бюджетное соглашение, чтобы бросить бьющейся в конвульсиях военной экономике Киева спасательный круг в виде 50 млрд евро". Журналисты ссылаются на неназванных европейских чиновников, которые обеспокоены позицией Венгрии. Ранее в Будапеште заявили против начала переговоров о присоединении Украины к Евросоюзу, поскольку она к этому не готова, а последствия такого шага не проанализированы.