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В ЕС не смогли согласовать новый пакет военной помощи Украине
В ЕС не смогли согласовать поставку оружия Киеву на полмиллиарда евро. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.
Чиновник признал, что решение блокирует Венгрия.
В то же время министры одобрили увеличение объема Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро. Как сообщили в Совете ЕС, теперь в нем 12 миллиардов евро на поставки оружия Киеву.
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