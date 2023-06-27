В ЕС не смогли согласовать новый пакет военной помощи Украине

В ЕС не смогли согласовать поставку оружия Киеву на полмиллиарда евро. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

В то же время министры одобрили увеличение объема Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро. Как сообщили в Совете ЕС, теперь в нем 12 миллиардов евро на поставки оружия Киеву.