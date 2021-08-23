В ЕС не видят Украину членом союза в ближайшие годы

Украина не Европа - в ЕС не видят страну членом Евросоюза в ближайшие годы. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По словам политика, ЕС поддерживает работу Киева по более тесной интеграции, однако запуск процедуры членства страны в ближайшие 3-5 лет маловероятен. Домбровскис добавил, что "в самом Евросоюзе нет консенсуса по вопросу расширения". "Это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению", - заявил политик.