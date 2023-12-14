В ЕС решили начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии

Страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет ТАСС.

Источник в институтах ЕС прокомментировалход переговоров: "Решение Европейского совета по этому вопросу не встретило возражений со стороны ни одного европейского государства".

"Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией. Европейский совет предоставил статус кандидата Грузии", - написал он в соцсети X ("икс", ранее Twitter). "ЕС также откроет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только необходимый уровень соответствия критериям членства будет достигнут этой страной, о чем мы поручили Еврокомиссии предоставить в марте отчет, на основании которого будет приниматься решение", - написал Мишель.

Он назвал это постановление саммита "символом надежды для народов этих стран и европейского контингента".