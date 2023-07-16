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В ЕС снижается рейтинг поддержки Украины
От Украины начинают уставать все. Жители ряда европейских стран выражают серьезные сомнения в правильности поступков Зеленского, сообщает "Файнэншл Таймс" со ссылкой на данные опросов.
Так, на вопрос, уверены ли они в том, что украинский президент поступит правильно в международных делах, утвердительно ответили лишь 11 % респондентов в Венгрии, 28 % - в Греции и 38% - в Италии. Кроме того, не все согласны в Европе с оказанием помощи Киеву. В Австрии, Болгарии, Греции, Венгрии, Словакии и на Кипре более полвины опрошенных высказались против финансирования и передачи вооружения Украине.
Небольшой уровень поддержки продемонстрировали и респонденты в Чехии. Также жители этих государств негативно относятся к возможности вступления Украины в ЕС.
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