В ЕС снижается рейтинг поддержки Украины

Так, на вопрос, уверены ли они в том, что украинский президент поступит правильно в международных делах, утвердительно ответили лишь 11 % респондентов в Венгрии, 28 % - в Греции и 38% - в Италии. Кроме того, не все согласны в Европе с оказанием помощи Киеву. В Австрии, Болгарии, Греции, Венгрии, Словакии и на Кипре более полвины опрошенных высказались против финансирования и передачи вооружения Украине.