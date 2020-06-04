В ЕС создали альянс для поиска вакцины

Конечно, сейчас задача № 1 для всего мира - это поиск вакцины. Чтобы ускорить создание и производство лекарства, четыре страны Евросоюза создали альянс. Власти Германии, Франции, Италии и Нидерландов убеждены - для успешного результата нужны общие стратегия и инвестиции.





Саммит по поиску вакцины стартовал онлайн

Тема поиска вакцины звучала сегодня и на глобальном онлайн-саммите. Его инициировала Великобритания. Участие приняли представители из 50 стран, в том числе главы государств и правительств. Одна из целей видеоконференции - собрать дополнительные средства на борьбу с эпидемией. Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал начать новую эру сотрудничества в области здравоохранения.

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