Европа, уничтожая собственную экономику, продолжает методично накачивать Киев деньгами. Еврокомиссия перевела Украине очередной ежемесячный транш - полтора миллиарда евро. По словам Урсулы фон дер Ляйен, только в этом году ЕС заплатил 13 с половиной миллиардов, чтобы помочь Украине.

Кстати, о ее будущем в Евросоюзе. По сообщению Bloomberg, Еврокомиссия уже в следующем месяце предложит начать переговоры. В качестве промежуточных шагов для вступления - достижение прогресса в борьбе с коррупцией. Но Киеву радоваться рано - сейчас страна выполнила только два условия из семи.