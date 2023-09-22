3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В ЕС вновь задумались о членстве Украины
Европа, уничтожая собственную экономику, продолжает методично накачивать Киев деньгами. Еврокомиссия перевела Украине очередной ежемесячный транш - полтора миллиарда евро. По словам Урсулы фон дер Ляйен, только в этом году ЕС заплатил 13 с половиной миллиардов, чтобы помочь Украине.
Кстати, о ее будущем в Евросоюзе. По сообщению Bloomberg, Еврокомиссия уже в следующем месяце предложит начать переговоры. В качестве промежуточных шагов для вступления - достижение прогресса в борьбе с коррупцией. Но Киеву радоваться рано - сейчас страна выполнила только два условия из семи.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября