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В ЕС зафиксирован исторический рекорд инфляции почти в 11 %
Народный гнев привыкших к благополучию британцев и континентальных европейцев объясним. Инфляция в Великобритании стала двузначной, превысив 10 %. В Евросоюзе зафиксирован исторический рекорд инфляции почти в 11 %.
Двузначная инфляция в большинстве - в 18 странах ЕС. А в абсолютных лидерах Прибалтика. Свыше 24 % - у Эстонии, 22, 5 % - Литва, 22 % - в Латвии. В четверку попала и Венгрия - свыше 20 %. Цены в Венгрии стали более изменчивыми и после заявления Брюсселя о запуске механизма верховенства закона, который может привести к замораживанию фондов Будапешта в ЕС.
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