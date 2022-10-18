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В ЕС зафиксирована масштабная вспышка птичьего гриппа - курятина резко выросла в цене
В Европе в дополнение к экономическим проблемам зафиксирована масштабная вспышка птичьего гриппа. Отдельные случаи есть в Бельгии, Великобритании и в еще 35-ти странах континента. Уничтожить пришлось 48 миллионов птиц. Истребление куриного поголовья приобрело такой размах, что это повлияло на ситуацию с обеспеченностью магазинов птичьим мясом. Курятина резко выросла в цене, как и яйца. Вспышка пока не идет на спад, несмотря на активные карантинные мероприятия.
Фото: aussiedlerbote.de
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