В Эстонии бастуют школьные учителя

Сегодня в Эстонии учителя провели акцию протеста у стен парламента. К ним вышла премьер-министр страны, но разговор не задался. Требования педагогов глава кабмина категорически отвергла. И теперь в парламенте готовятся поставить на голосование вотум недоверия правительству. Учителя требуют повышения зарплат. Они считают, что высокая инфляция превратила их жалование в жалкое пособие, на которое можно выживать, но невозможно жить.