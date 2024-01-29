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В Эстонии бастуют школьные учителя

Сегодня в Эстонии учителя провели акцию протеста у стен парламента. К ним вышла премьер-министр страны, но разговор не задался. Требования педагогов глава кабмина категорически отвергла. И теперь в парламенте готовятся поставить на голосование вотум недоверия правительству. Учителя требуют повышения зарплат. Они считают, что высокая инфляция превратила их жалование в жалкое пособие, на которое можно выживать, но невозможно жить.

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