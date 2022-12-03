В Эстонии экономят электричество при помощи краткосрочных отключений

На данный момент мы находимся в ситуации, когда во всем регионе не хватает электричества. Одна из причин - из России больше не поступает 1000 мегаватт электроэнергии, столько и не хватает. Проблемой Эстонии является то, что мы по-прежнему потребляем электроэнергии столько, как будто у нас нет этих проблем. В краткосрочной перспективе у нас есть две возможности - перебои с электричеством или экономия. Я никого не пугаю, я констатирую тот факт, что нам нужно снизить потребление. Если мы этого не сделаем, то мы вынуждены будем производить региональные отключения электроэнергии на несколько часов. Поэтому я действительно призываю всех потреблять разумно.

