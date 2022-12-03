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В Эстонии экономят электричество при помощи краткосрочных отключений
Краткосрочные отключения электричества или его экономия - с таким выбором вынуждены столкнуться жители Эстонии. В Балтийском регионе не хватает электроэнергии. Премьер страны Кая Каллас сообщила местным жителям, что света не будет.
На данный момент мы находимся в ситуации, когда во всем регионе не хватает электричества. Одна из причин - из России больше не поступает 1000 мегаватт электроэнергии, столько и не хватает. Проблемой Эстонии является то, что мы по-прежнему потребляем электроэнергии столько, как будто у нас нет этих проблем. В краткосрочной перспективе у нас есть две возможности - перебои с электричеством или экономия. Я никого не пугаю, я констатирую тот факт, что нам нужно снизить потребление. Если мы этого не сделаем, то мы вынуждены будем производить региональные отключения электроэнергии на несколько часов. Поэтому я действительно призываю всех потреблять разумно.
Фото:pexels
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