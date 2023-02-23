Белорусам и россиянам запретят владеть оружием в Эстонии

В Эстонии гражданам России и Беларуси официально запретили владеть оружием. Соответствующие поправки принял парламент страны. Теперь право на владение оружием смогут выдавать только гражданам государств Европейского союза и имеющим вид на жительство в Эстонии. Для других иностранцев разрешение будет признано недействительным, а выдача новых прекратится.