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В Эстонии грозят закрыть православные церкви

МВД Эстонии призвало православные приходы выйти из подчинения Московского патриархата, иначе им грозят принудительным закрытием.

Глава ведомстваЛаури Ляэнеметс ранее и вовсе предлагал признать Московский патриархат террористической организацией. Эстонский министр считает это необходимым, так как церковь якобы подчиняется Путину.

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