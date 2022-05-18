В Эстонии исчезло надгробие с братской могилы двенадцати солдат

В Эстонии неожиданно исчез памятник советским воинам-освободителям. С кладбища Михкли исчезло надгробие с братской могилы двенадцати красноармейцев и плитка вокруг него. Остался лишь фундамент. По словам сторожа кладбища, еще в воскресенье мемориал был на месте. О пропаже стало известно накануне.

Памятник на братской могиле двенадцати солдат, установленный в 1960 году, входит в список охраны объектов культуры наследия Минкульта Эстонии. В 2005 году мемориал подвергся нападению вандалов - его покрасили в красный цвет. Сейчас одна из партий страны собирает подписи под петицией с призывом убрать в музеи все советские памятники.

Очередной акт вандализма в Риге

Атаке подвергся еще один памятник воинам-освободителям в Риге. Его раскрасили в синий и желтый цвета. Накануне вандалы уже оскверняли этот памятник, спилив слово "освободителям" в надписи на мемориале. В связи с актом вандализма посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста. Обелиск был установлен в честь подвига красноармейцев, форсировавших озеро Кишезерс, после которого началось освобождение Риги.