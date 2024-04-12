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В Эстонии хотят признать Московский патриархат террористической организацией

Варфоломеевская ночь и охота на ведьм. Так отреагировали в Русской православной церкви на инициативу главы МВД Эстонии о признании Московского патриархата террористической организацией.

В балтийской республике хотят запретить деятельность РПЦ по решению суда. Эстонский министр считает это необходимым, так как церковь якобы "подчиняется Путину". Недовольство вызывают и высказывания против западных ценностей.

Комментарий по этому поводу уже дала представитель российского МИД Мария Захарова. По ее мнению, "все признаки душевного нездоровья налицо". При этом Захарова указала официальному Таллину на нелогичность признания Московского патриархата террористической организацией. Получается, что, по версии эстонских властей, Папа Римский общается с террористами.

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