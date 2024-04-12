В Эстонии хотят признать Московский патриархат террористической организацией

Варфоломеевская ночь и охота на ведьм. Так отреагировали в Русской православной церкви на инициативу главы МВД Эстонии о признании Московского патриархата террористической организацией.

В балтийской республике хотят запретить деятельность РПЦ по решению суда. Эстонский министр считает это необходимым, так как церковь якобы "подчиняется Путину". Недовольство вызывают и высказывания против западных ценностей.