В Эстонии молодые люди всеми силами пытаются избежать службы в армии

Показательная статистика из Эстонии. Молодые люди всеми силами пытаются избежать службы в армии. На учения Siil-2022 были призваны 8 800 резервистов. По итогу более трети на них не явилось. 1300 граждан были освобождены от мероприятий в связи с семейными обстоятельствами нахождением за границей или трудовыми обязанностями. Еще около полутора тысяч просто не пришли на маневры без указания причины. Сейчас каждого "откосившего" разыскивают правоохранительные органы. За неявку в стране предусмотрен штраф в размере до 1200 евро.