В Эстонии на 63 году жизни скончался основатель известной британской группы Buzzkocks Пит Шелли

Печальная новость сегодня пришла из Эстонии. Там на 63 году жизни от сердечного приступа скончался основатель и фронтмен известной британской группы Buzzkocks Пит Шелли. Buzzkocks - панк-группа конца 80-х. Коллектив положил начало этому направлению и оказал революционное влияние на поп- и рок-музыку наравне с Sex Pistols и The Clash. Музыка Шелли вдохновляла поклонников почти 50 лет.