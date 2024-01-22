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В Эстонии началась бессрочная забастовка учителей

В Эстонии началась бессрочная забастовка учителей, они требуют повышения заработной платы. В акции примут участие почти 9,5 тыс.педагогов из 330 школ. 24 января с трехдневной забастовкой солидарности к учителям присоединятся работники дошкольных заведений, профессиональных школ и учебных заведений по интересам - в общей сложности это более 18 тыс. человек.

По данным соцопроса, 67 % граждан Эстонии поддерживают забастовку.

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