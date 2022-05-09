В Эстонии несут цветы к подножию "Бронзового солдата", в Кельне прошел автопробег в честь Дня Победы

Великое противостояние длилось 1 418 дней и ночей! Советский народ сыграл решающую роль в борьбе против фашизма. Эта Победа священна! В этот день (как никогда) нужно помнить, что десятки тысяч советских солдат погибли в битве за Берлин.

Германия

В Германии сегодня также одержана новая историческая Победа. Наперекор русофобским настроениям, в Кельне прошел автопробег в честь Дня Победы.

Несколько сотен участников празднуют 77 лет Победы над нацистской Германией под российскими и советскими флагами, с призывами к миру и осуждением дискриминации.

Эстония

Невзирая на запреты… Сегодня жители Эстонии несут цветы к подножию "Бронзового солдата" на Военном кладбище в Таллине. Венки к монументу "Павшим во Второй мировой войне" торжественно возложили и сотрудники посольства Беларуси в Эстонской Республике.

Бельгия

Сотрудники посольства Беларуси в Бельгии возложили венок к мемориалу советским гражданам, павшим во время освобождения Бельгии. У памятника "Стена расстрелянных" сотрудники посольства почтили память бельгийцев, погибших в ходе Второй мировой.

Грузия

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии и дипломатический состав посольства возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Армения

Памятные мероприятия в честь великого Дня Победы прошли в Ереване. В Великой Отечественной войне приняло участие около 600 тысяч армян - 20 % населения небольшой горной республики.

Молдова

Встретить великий праздник сегодня вышли жители Кишинева. Без традиционных георгиевских ленточек (они запрещены решением парламента). Но это не убавляет солнечного настроения во время шествий под советскими знаменами.