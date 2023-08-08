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В Эстонии осквернили памятник советским морякам

В Таллине вандалы осквернили советский мемориал на холме Маарьямяэ. На одной из скульптурных композиций, которая называется "Гибнущие чайки", появились надписи "Слава Украине" и "Русский оккупант - лучшее удобрение". В связи с произошедшим начато уголовное дело по статье об осквернении памяти умершего. Однако вряд ли преступников найдут, ведь это памятник советским морякам, а не близким Эстонии фашистам.

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