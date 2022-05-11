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В Эстонии осквернили памятник советским воинам

Очередной акт вандализма в Эстонии. Неизвестные осквернили памятник советским воинам. Полиция зафиксировала порчу памятного камня, находящегося в Тартуском уезде, в честь красноармейцев, погибших при форсировании реки Эмайыги.

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