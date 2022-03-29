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В Эстонии отменили акцию "Бессмертный полк"

Эстонские организаторы акции "Бессмертный полк" решили отменить ее проведение во избежание провокаций. Парламент страны уже заявил, что георгиевская ленточка, буква Z и празднование 9 Мая являются "пророссийскими провокациями". Власти намерены в ближайшее время ввести формальные наказания за любое проявление симпатий к стране-агрессору - как называют там Россию.

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