В Эстонии планируют уничтожить 322 советских памятника и надгробия

322 советских памятника и надгробия - такое количество объектов комиссия при государственной канцелярии Эстонии включила в список на уничтожение. При этом 244 из них рекомендовано истребить в первую очередь, сообщают местные СМИ. Речь идет о памятниках и надгробиях, которые находятся в общественных местах и содержат "символику оккупационной власти". Отмечается, что их могут снести или заменить "символикой с нейтральным значением".