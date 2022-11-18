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В Эстонии планируют уничтожить 322 советских памятника и надгробия

322 советских памятника и надгробия - такое количество объектов комиссия при государственной канцелярии Эстонии включила в список на уничтожение. При этом 244 из них рекомендовано истребить в первую очередь, сообщают местные СМИ. Речь идет о памятниках и надгробиях, которые находятся в общественных местах и содержат "символику оккупационной власти". Отмечается, что их могут снести или заменить "символикой с нейтральным значением".

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