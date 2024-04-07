В Эстонии продукты подорожали на 20 %

Продукты питания в Эстонии подорожали в среднем на 20%. Согласно данным департамента статистики, наибольший скачок продемонстрировали цены на оливковое масло (29 %), а также на соки, сиропы и молоко (24%).

Ранее в стране сильно подорожал сахар - более чем на 40%. И как показал опрос банка Citadele, почти 80% жителей Эстонии обеспокоены данной тенденцией. В начале года рост цен в стране сильно ускорился, оказавшись самым быстрым в еврозоне - на уровне 5%.