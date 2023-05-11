В Эстонии проходят тренировочные учения с американскими истребителями

В Эстонии проходят тренировочные полеты истребителей ВВС США F-22Raptor. Как сообщают эстонские СМИ, в начале апреля 12 американских боевых самолетов были переброшены на польскую авиабазу для учений. На этой неделе три истребителя прибыли под Таллин. Уже выполнены полеты в воздушном пространстве Литвы, а также совместно с португальскими и румынскими пилотами. Сегодня проводятся полеты с британскими "Тайфунами" на эстонской авиабазе Эмари.