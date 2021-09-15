В Эстонии расконсервировали нарвские электростанции из-за роста цен на энергоносители

Стоимость электроэнергии уже несколько недель бьет рекорды. Биржевая цена - 141 евро за мегаватт, прогнозируется повышение до 160 евро. В последнее время 4 энергоблока нарвских сланцевых электростанций работали с минимальной загрузкой. Причина - высокие цены квот на выбросы углекислого газа. Позже работу станций и вовсе остановили. Электроэнергию по низкой цене Таллин получал из Беларуси. Однако Эстония решила поддержать Литву в бойкоте Белорусской АЭС, и поставки прекратились. Как итог - республика осталась без доступной электроэнергии.