В Эстонии растут тарифы на отопление

Перспектива холодной зимы и высокие цены на газ вносят смуту в страны Прибалтики. Жители нескольких городов Эстонии начнут платить за отопление в полтора раза больше. В Таллине цена услуги вырастет на 65,5 %. Новые тарифы начнут действовать с 1 декабря, и увеличенные счета потребители получат уже в январе. (Один мегаватт-час обойдется в 83 евро). Стоимость вырастет и для жителей Маарду и Рапла. Компания-поставщик услуги заявила о готовности обсуждать с потребителями вопрос о рассрочке оплаты.