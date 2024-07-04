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В Эстонии разрешат иностранным добровольцам проходить военную подготовку
Когда совсем нехватка в рядах армии. В Эстонии разрешат иностранным добровольцам проходить военную подготовку в стране. Это инициатива Минобороны. Там пояснили, что планируемые изменения коснутся в первую очередь иностранцев, которые уже учатся или работают на территории Эстонии. С ними предлагается заключать договоры добровольной службы. Это позволит привлечь к государственной обороне республики граждан иностранных государств, уже обладающих определенными навыками в этой области, в том числе в качестве инструкторов.
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