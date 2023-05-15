В Эстонии разворачиваются крупнейшие учения НАТО "Весенний шторм"

14 тысяч военнослужащих из 11 стран. "Весенний шторм" нагрянул в Эстонию. Там стартуют крупные учения НАТО с участием полутора тысяч британских военнослужащих. Именно Великобритания на этот раз будет руководить боевыми группами расширенного передового присутствия.

