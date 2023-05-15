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В Эстонии разворачиваются крупнейшие учения НАТО "Весенний шторм"
14 тысяч военнослужащих из 11 стран. "Весенний шторм" нагрянул в Эстонию. Там стартуют крупные учения НАТО с участием полутора тысяч британских военнослужащих. Именно Великобритания на этот раз будет руководить боевыми группами расширенного передового присутствия.
По данным военного штаба альянса, в период с мая по сентябрь этого года в странах блока запланировано 18 крупных учений. В ряде из них примут участие тысячи военнослужащих.
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