Энергокризис тянет за собой ряд других проблем: в Эстонии резко возросло число нуждающихся в прожиточном пособии. Таковыми здесь признают людей, чей ежемесячный доход после вычета всех расходов на жилье примерно равен 200 евро на человека. По данным департамента соцстрахования, в период с января по сентябрь было одобрено более 75,5 тысячи заявок, выплаты по ним превысили 27 миллионов евро. Причиной роста числа нуждающихся называют рост цен на фоне подорожания электроэнергии и приезд беженцев из Украины. За весь 2021 год в Эстонии было подано чуть более 60 тысяч ходатайств о выплате социальных пособий.