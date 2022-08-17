В Эстонии снесли танк-памятник Т-34

Власти Эстонии демонтировали мемориальный объект в Нарве, центральной частью которого был стоящий на постаменте танк Т-34. Танк вывозили под усиленной охраной, перекрыв движение по автотрассе.

Были арестованы 9 человек, пытавшиеся этому помешать. Минувшей ночью на месте уничтоженного памятника возник импровизированный мемориал - сюда несли цветы, венки, ставили свечи. Полиция вновь произвела несколько арестов. В Эстонии собираются в течение текущего года уничтожить все мемориальные объекты, связанные с Советским Союзом. В общей сложности их около полутысячи. Аналогичную войну памятникам объявили Литва и Латвия.

