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В Эстонии снесли танк-памятник Т-34
Власти Эстонии демонтировали мемориальный объект в Нарве, центральной частью которого был стоящий на постаменте танк Т-34. Танк вывозили под усиленной охраной, перекрыв движение по автотрассе.
Были арестованы 9 человек, пытавшиеся этому помешать. Минувшей ночью на месте уничтоженного памятника возник импровизированный мемориал - сюда несли цветы, венки, ставили свечи. Полиция вновь произвела несколько арестов. В Эстонии собираются в течение текущего года уничтожить все мемориальные объекты, связанные с Советским Союзом. В общей сложности их около полутысячи. Аналогичную войну памятникам объявили Литва и Латвия.
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