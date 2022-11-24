Несколько сотен памятников! В Прибалтике избавляются от объектов, прославляющих советскую власть

Борьба с памятниками в Латвии, как и в других прибалтийских республиках, приобретает невообразимые масштабы.До середины ноября там должны были отчитаться о ходе уничтожения объектов, прославляющих советскую власть - всего 69 пунктов. В назначенный срок избавились не только от всех указанных в списке памятников, но и еще 55 снесли по собственной инициативе.

Как стало известно, за этими действиями стоит компания Джорджа Сороса - она не только входит в правительственную группу по данному вопросу, но и позволила себе затребовать отчет о ходе работы по демонтажу. Ранее Рижская дума все эти данные засекретила, но представителям Сороса предоставила всю интересующую их информацию. Власти оправдывают это тем, что они принимают участие в демонтаже советских мемориалов и оказывают материальную помощь.