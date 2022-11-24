3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Несколько сотен памятников! В Прибалтике избавляются от объектов, прославляющих советскую власть
Борьба с памятниками в Латвии, как и в других прибалтийских республиках, приобретает невообразимые масштабы.До середины ноября там должны были отчитаться о ходе уничтожения объектов, прославляющих советскую власть - всего 69 пунктов. В назначенный срок избавились не только от всех указанных в списке памятников, но и еще 55 снесли по собственной инициативе.
Как стало известно, за этими действиями стоит компания Джорджа Сороса - она не только входит в правительственную группу по данному вопросу, но и позволила себе затребовать отчет о ходе работы по демонтажу. Ранее Рижская дума все эти данные засекретила, но представителям Сороса предоставила всю интересующую их информацию. Власти оправдывают это тем, что они принимают участие в демонтаже советских мемориалов и оказывают материальную помощь.
В Эстонии планируется снести 244 советских памятника. Как сообщило национальное гостелерадио, всего рабочая группа проанализировала 322 монумента, 74 из них оценила как нейтральные. Вероятно, сохранят мемориал Техумарди и расположенную рядом с ним братскую могилу 330 погибших в Великой Отечественной войне. Однако памятная табличка там, скорее всего, будет заменена. Еще четыре памятника, по мнению специалистов, требуют отдельного внимания. Остальные демонтируют или заменят. Под снос уже попали 56 мемориалов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов