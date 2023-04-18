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В Эстонии стартуют самые масштабные в мире учения НАТО по кибербезопасности
Самые масштабные в мире учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields 2023 ("Закрытые щиты") 18 апреля стартуют в Эстонии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу таллинского центра киберзащиты альянса.
"Таллинский центр киберзащиты НАТО (CCDCOE) с 18 по 21 апреля проводит крупнейшие в мире ежегодные учения по киберзащите Locked Shields 2023. В этом году в учениях, которые ежегодно проходят с 2010 года, принимают участие более 3 тысяч человек из 38 стран", - говорится в сообщении.
По словам директора CCDCOE Марта Ноорма, в ходе учений будут отрабатывать защиту национальных ИТ-систем и критической инфраструктуры от крупномасштабной кибератаки противника. Команды-участники также займутся принятием тактических и стратегических решений по сотрудничеству в кризисной ситуации.
Фото:pixabay.com
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