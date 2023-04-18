В Эстонии стартуют самые масштабные в мире учения НАТО по кибербезопасности

Самые масштабные в мире учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields 2023 ("Закрытые щиты") 18 апреля стартуют в Эстонии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу таллинского центра киберзащиты альянса.

"Таллинский центр киберзащиты НАТО (CCDCOE) с 18 по 21 апреля проводит крупнейшие в мире ежегодные учения по киберзащите Locked Shields 2023. В этом году в учениях, которые ежегодно проходят с 2010 года, принимают участие более 3 тысяч человек из 38 стран", - говорится в сообщении.