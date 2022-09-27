В Эстонии стягивают бронетехнику к российской границе

Массовое перемещение бронетехники зафиксировали эстонцы. Кадры с несущимися по дорогам танками местные жители активно распространяют в интернете. Отмечается, что технику стягивают к российской границе.



"Никогда раньше такого количества танков и БТР на востоке страны не было", - уверяют очевидцы.



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