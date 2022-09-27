В Эстонии стягивают бронетехнику к российской границе

Массовое перемещение бронетехники к границе с Россией. Кадры с движущимися по дорогам танками жители Эстонии активно распространяют в Сети. Отмечают, что "никогда раньше такого количества танков и БТР на востоке страны не видели".

Вопреки нормам Евросоюза власти Финляндии решились на установку барьера на границе с Россией и закрытие ее для беженцев. Формулировка - подготовить страну к борьбе с "угрозами гибридного характера". На возведение заграждения понадобится 2-3 года. Планируется "защитить" участок границы в 260 километров. Предполагается, что конструкция сможет простоять около 50 лет. А строительство такого забора обойдется финской казне в несколько сотен миллионов евро. Дорого стоит антироссийская истерия.

