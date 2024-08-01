В Эстонии установили памятник военным преступникам - солдатам СС

Возрождение нацизма в Эстонии. В стране вновь установили памятник солдатам 20-й эстонской дивизии СС. Мемориал демонтирован 15 лет назад, однако с течением времени Таллин решил реабилитировать военных преступников. По уверению местных властей, разговоры о возвращении памятника из военного музея велись уже несколько лет.