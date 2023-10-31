В Эстонии уволили полицейских за недостаточное знание языка

Европейский маразм крепчает. В Эстонии Нарвское отделение полиции уволило десять сотрудников, поскольку их знание языка не соответствует нужному уровню. Объяснили это тем, что знание эстонского - требование, прописанное в законе, и его невыполнение является несправедливым по отношению к коллегам.