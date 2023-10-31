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В Эстонии уволили полицейских за недостаточное знание языка
Европейский маразм крепчает. В Эстонии Нарвское отделение полиции уволило десять сотрудников, поскольку их знание языка не соответствует нужному уровню. Объяснили это тем, что знание эстонского - требование, прописанное в законе, и его невыполнение является несправедливым по отношению к коллегам.
Средний возраст уволенных полицейских - около 46 лет. Они лишились не только работы, но и специальной пенсии, до выхода на которую оставалось всего несколько лет.
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