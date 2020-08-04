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В Эстонии в случае новой волны коронавируса не планируют закрывать школы

В Эстонии в случае новой волны коронавируса не планируют закрывать школы

В Эстонии в случае новой волны коронавируса не планируют закрывать школы.

Об этом заявила канцлер Министерства образования и науки Марта Лайдметса, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

В мае министр образования и науки Эстонии Майлис Репс допускала, что новый учебный год из-за вспышки коронавируса может начаться в середине августа. Однако власти решили, что дети пойдут в школу традиционно 1 сентября.

"Мы надеемся, что закрывать все школы не придется. Но возможно, что в некоторых уездах или маленьких поселках в случае вспышки коронавируса школы будут закрыты, а обучение какое-то время пройдет в дистанционной форме. Однако массового закрытия школ не будет", -сказала Марта Лайдметса.

Статистика:

В Эстонии подтверждены 2080 случаев заражения коронавирусом, умерли 63 человека.

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