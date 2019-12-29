В Эстонии выясняют причины ДТП с рейсом Санк-Петербург - Таллин

Автобус, в котором находились 65 пассажиров и два водителя, съехал в кювет на 30-ом километре шоссе Таллин - Нарва. Пострадали 9 человек, они госпитализированы. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает. Причиной аварии могла стать техническая неполадка автобуса.



