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В Эстонии выясняют причины ДТП с рейсом Санк-Петербург - Таллин

Автобус, в котором находились 65 пассажиров и два водителя, съехал в кювет на 30-ом километре шоссе Таллин - Нарва. Пострадали 9 человек, они госпитализированы. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает. Причиной аварии могла стать техническая неполадка автобуса.

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