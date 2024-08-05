В Европарламенте требуют вывести Венгрию из Шенгена

Европейское единство трещит по швам. "Политико" сообщает, что евродепутаты хотят приостановить участие Венгрии в Шенгене.Группа из 70 парламентариев потребовала от Еврокомиссии утвердить такое решение после смягчения визовых требований Будапешта к гражданам восьми стран, включая Беларусь и Россию.



По информации издания, соответствующее письмо направили депутаты от Чехии и Литвы. Они считают, что решение Венгрии "может потенциально ставить под угрозу роль Шенгенской зоны как безопасного пространства для граждан стран-участниц".