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В Европарламенте требуют вывести Венгрию из Шенгена

Европейское единство трещит по швам. "Политико" сообщает, что евродепутаты хотят приостановить участие Венгрии в Шенгене.Группа из 70 парламентариев потребовала от Еврокомиссии утвердить такое решение после смягчения визовых требований Будапешта к гражданам восьми стран, включая Беларусь и Россию.

По информации издания, соответствующее письмо направили депутаты от Чехии и Литвы. Они считают, что решение Венгрии "может потенциально ставить под угрозу роль Шенгенской зоны как безопасного пространства для граждан стран-участниц".

Ранее в Германии по этой же причине призвали к усилению контроля на всех границах Евросоюза с Венгрией.

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