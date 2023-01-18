У главы европейской дипломатии Жозепа Борреля спросили, как он относится к систематическому нарушению прав человека в Украине? Конкретные доводы по этому вопросу и примеры несоблюдения норм привел испанский европарламентарий. Например, недавно СБУ задержала в Одессе двух граждан, обвиняя их в том, что они "коммунисты" и "российские агенты". Ману Пинеда добавил - в целом в Украине "исчезли более сотни сторонников коммунистических взглядов", а "десятки активистов" в заключении. И такую ситуацию в стране испанский политик назвал "атмосферой террора и преследования". Так вот евродепутат поинтересовался у Борреля, поднимет ли глава европейской дипломатии этот вопрос на новых встречах с украинским правительством? Но в ответ, ожидаемо, - тишина.